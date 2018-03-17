اليوم السابع: ثورة الوطنية مستمرة أمام السفارات المصرية بالخارج







ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من الأخبار الهامة والتغطيات على رأسها ا لملحمة الوطنية التى يقدمها المصريون بالخارج أمام اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية تحت عنوان " ثورة الوطنية مستمرة أمام السفارات المصرية بالخارج.. هولندا.. الثلوج تفشل فى منع المصريين من التصويت • كندا.. فتاة مصابة بكسر فى قدمها تصر على المشاركة.. الكويت.. سيدة تذهب إلى اللجنة عقب ولادتها • ألمانيا.. أعلام مصر تملأ اللجان • المغرب.. مصرى سافر يومين للتصويت.. السودان.. راهبات مصريات يقطعن 600 كم للتصويت • أستراليا.. شاب من « ذوى الاحتياجات » يقطع مئات الكيلومترات ليدلى بصوته".

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