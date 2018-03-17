اليوم السابع: ثورة الوطنية مستمرة أمام السفارات المصرية بالخارج

اليوم السابع: ثورة الوطنية مستمرة أمام السفارات المصرية بالخارجالسبت، 17 مارس 2018 07:41 م
اليوم السابع غدا
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من الأخبار الهامة والتغطيات على رأسها ا لملحمة الوطنية التى يقدمها المصريون بالخارج أمام اللجان الانتخابية للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية تحت عنوان " ثورة الوطنية مستمرة أمام السفارات المصرية بالخارج.. هولندا.. الثلوج تفشل فى منع المصريين من التصويت • كندا.. فتاة مصابة بكسر فى قدمها تصر على المشاركة.. الكويت.. سيدة تذهب إلى اللجنة عقب ولادتها • ألمانيا.. أعلام مصر تملأ اللجان • المغرب.. مصرى سافر يومين للتصويت.. السودان.. راهبات مصريات يقطعن 600 كم للتصويت • أستراليا.. شاب من « ذوى الاحتياجات » يقطع مئات الكيلومترات ليدلى بصوته".
اقرأ فى العدد أيضا..
- خالد صلاح يكتب: واقعة لندن وصدمة الحشود المصرية
- الإخوان يحاولون عرقلة تصويت المصريين فى لندن.. «مها عزام» تقود عناصر الجماعة الإرهابية لتشويه انتخابات الرئاسة.. والأمن يتدخل لتأمين الناخبين
- رسائل المحبة بين السيسى والعمال فى مشروعات «شرق بورسعيد»
- مرتضى منصور: تمديد عقد عبدالله السعيد بالأهلى عملية خطف.. رئيس الزمالك يتعهّد برد مليون دولار لتركى آل الشيخ.. ويؤكد: مصطفى فتحى لن يرحل إلى القلعة الحمراء
- الرئيس يلتقط صوراً تذكارية مع العمال.. ويؤكد: قلنا هنصرف ونهتم بتعمير سيناء وتنمية شرق بورسعيد جزء منها.. السيسى: إحنا كنا بنتكلم فى 175 ملياراً و100 مليار أخرى وهذه أرقام كبيرة جدا ولو متوفرتش مش هيتعمل الشغل ده
- «الداخلية» تحتفل بأمهات الشهداء
- «جنايات القاهرة» تلوح بندب فريق دفاع بديل فى "فض اعتصام رابعة"
- لأول مرة.. بدء تشغيل «الأتوبيس أبو دورين» فى شوارع القاهرة
- «الاستئناف» تقضى ببراءة مطربة «بص أمك»
- حرب باردة جديدة تشتعل بين موسكو ولندن بسبب أزمة الجاسوس
- مصر والإمارات تتفقان على نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة