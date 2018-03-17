اليوم.. الحكم فى الطعن على تأسيس حزب الصف المصرى

مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم حكمها فى الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، ويطالب بتأييد اعتراض اللجنة على تأسيس حزب الصف المصرى.
واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبد العاطى محمد حسن، وذكر أن اللجنة قررت فى 30 يوليو الماضى عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطى بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصرى تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادك الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
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