اليوم.. الإمام الأكبر يغادر البرتغال ويتوجه إلى موريتانيا

كتب لؤى على

يغادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم السبت، جمهورية البرتغال متوجها إلى موريتانيا، للمشاركة فى حلقة نقاشية مفتوحة مع كبار علماء الدين فى موريتانيا حول التصدى لظاهرة العنف والتطرف.

ويلتقى فضيلته خلال زيارته لموريتانيا الرئيس الموريتانى ورئيس البرلمان وكبار العلماء ورجال الدولة وتشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الأزهر وعدد من المؤسسات العلمية فى موريتانيا.

ويرافق فضيلة الإمام الأكبر خلال الجولة وفد من قيادات الأزهر الشريف، يضم: فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الازهر، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار الأزهر لشئون الوافدين.