الهيئة الوطنية: التصويت فى 121 لجنة فرعية فى الخارج حتى الآن







كتب إبراهيم قاسم

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إن الهيئة مازالت تتابع اليوم الثانى لتصويت المصريين فى الخارج، وبلغ عدد اللجان الفرعية التى تم فتحها حتى الآن فى دول العالم 121 لجنة من أصل 139 لجنة فى 124 دولة، مشيرة إلى استمرار التصويت فى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة.

وأشارت "الهيئة"، إلى أنها تنسق مع وزارة الخارجية للوقوف على آخر المستجدات فى عمليات التصويت، حيث إنها لم تتلق حتى الآن أى طلبات أو شكاوى بخصوص الأجهزة الفنية التى تم تستخدم فى عمليات التصويت أو مشاكل إدارية، موضحة أنها أمدت الخارجية بأجهزة التابلت إضافية لتزود بها اللجان التى تشهد كثافة فى عمليات التصويت وخاصة فى الدول العربية.