النيابة تطلب التحريات فى انتحار طفل شنقا بدار السلام

انتحار طفل شنقا بدار السلام-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بطلب تحريات مباحث قسم شرطة دار السلام ، في واقعة انتحار طفل شنقا داخل منزله بدائرة القسم، كما أمرت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى.
تعود الواقعة إلى تلقى المقدم شادى الشاهد، رئيس مباحث قسم دار السلام، إخطارا يفيد العثور على طفل يدعى "م.ع" يبلغ من العمر 14عاما مشنوقا داخل منزله، بدائرة القسم.
وانتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين من المعاينة الأولية أن جثة الطفل معلقة في "جنش حديد" بسقف إحدى حجرات المنزل، وبسؤال والدته أكدت مروره بأزمة نفسية بشبب معايرة زملائه له على صعوبة النطق.
تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1723 جنح دار السلام ، وباشرت النيابة التحقيقات، التى أمرت بقرارها السابق.
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