النيابة تحقق فى مصرع شرطى صدمته سيارة نقل فى حفل زفاف بالصف







كتب ـ أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق فى واقعة مصرع أمين شرطة صدمته سيارة نقل أثناء حفل زفاف بالصف، حيث أمرت النيابة بالتحفظ على السيارتين المتسببتين فى الحادث، فضلا عن الدراجة البخارية التى كان يقودها أمين الشرطة أثناء الحادث، لعرضهم على المعمل الجنائى لفحصها.

وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة العامة وجهت تهمتى القتل الخطأ للسائقين المتسببين فى الحادث، وهم كل من "محمد. ع" و"أدهم. ص" سائقين، وواجهتهما بمحضر التحريات، وما زالت التحقيقات مستمرة معهما.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص أمام مدخل أطفيح البحرى، فانتقل الرائد أحمد يسرى، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أمين شرطة يدعى "وليد أحمد" يعمل بمركز شرطة الصف، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه أثناء قيادته دراجته البخارية متوجها إلى عمله، صدمته سيارة نقل مما أسفر عن مصرعه.

كشفت التحريات، أنه أثناء تسابق سائقى سيارتى نقل خلال حفل زفاف عروس بأطفيح اصطدما بالمجنى عليه، وفرا هاربين عقب الحادث، وتوصلت تحريات الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد. ع" و"أدهم. ص" سائقين.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.