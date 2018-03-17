النيابة تباشر التحقيقات فى للعثور على جثة مسن بدر السلام







كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة مسن مشنوقا داخل شقته في دائرة القسم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغا لقسم شرطة دار السلام ، يفيد العثور على جثة رجل عجوز مشنوقا داخل شقته في دائرة القسم.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ فريق من رجال المباحث، بقيادة المقدم شادى الشاهد، رئيس المباحث، وتبين مصرع المجنى عليه شنقا، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة التحقيقات.