النقل العام: الأتوبيس بدورين به خاصية التتبع ويراعى ارتفاعات الكبارى







كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام أنه تمت الموافقة على بدء تشغيل حافلات المرحلة الأولى لخدمة خطين جديدين، الأول ينطلق من التجمع الثالث وصولاَ إلى المرج بمسافة 38 كم، والثانى يبدأ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة حتى منطقة حدائق القبة مرورا بشارع التسعين ومحور المشير ومحور الشهيد بمسافة 31 كم، على أن تشمل سعر تعريفة تذكرة الركوب خمسة جنيهات فقط، وتم مراعاة ارتفاعات الحافلات الجديدة فى تحديد مسارات معينة تتفادى أى عوائق مثل الكبارى خلال خط سيرها.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، خلال افتتاح المرحلة الأولى لتشغيل الأتوبيس بدورين، أن من ضمن خطوات تحديث المنظومة التى تنتهجها الهيئة انطلاق تشغيل نظام مشروع التتبع الإلكترونى لأتوبيسات الهيئة خلال مايو القادم بهدف المساهمة فى تحديد زمن التقاطر والسيطرة على السائق لإلزامه بالسرعات المقررة ، وخط السير المحدد له وعدم السير فى اتجاه خاطئ .