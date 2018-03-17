"النقطة بتفرق" حملة قومية لترشيد إستهلاك المياه بالقليوبية







القليوبية - نيفين طه

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، حملة قومية لترشيد إستهلاك المياه،فى الفترة من 16 مارس إلى 22 مارس 2018.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم على أن الحملة سوف تستمر لمدة أسبوع تحت عنوان "النقطة بتفرق" بقيادة الأزهر الشريف، ومشاركة جميع الأجهزة التنفيذية، ووزارات الموارد المائية، والرى، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والبيئة، والكنيسة القبطية، والمجلس القومى للمرأة، ومحافظة القليوبية .

ويتضمن الأسبوع دروس عن ترشيد الإستهلاك بالمساجد، والكنائس، وزيارات للمدارس، وعمل مسابقات بين التلاميذ، ومسرح عرائس، ورسوم جرافيتى على أسوار محطات المياه، وعمل دورى لكرة القدم بعنوان "دورى المياه" بين مدن المحافظة .

وتختتم فعاليات الأسبوع التوعوى بعمل قافلة مائية بحى أتريب، بمدينة بنها، وعمل نموذج مصغر للشركة داخل مضيفة مسجد إبراهيم مرسى للقيام بكافة خدمات الشركة من قراءة عدادات، وتحصيل فواتير، وعمل مقايسات جديدة، ومعامل متنقلة لأخذ عينات المياه من جميع أحياء أتريب، ومدينة بنها، وعمل صيانة شاملة لشبكات وخطوط المياه، والصرف الصحى، وتطهير خزانات المدارس والمواطنين، وتعليم مبادئ السباكة للسيدات.

ومن جانبه قام المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية، بدعوة جميع أهالى وشباب الحى للمشاركة فى فعاليات القافلة المائية، مؤكدا على جهود الدولة والشركة لإنتاج كوب ماء نظيف .