المواجهة تتصاعد بين الممثلة الإباحية السابقة ستورمى دانيالز ومحامى ترامب







(أ ف ب)

تصاعدت المواجهة الجمعة بين ستورمى دانيالز ممثلة الأفلام الإباحية التى تؤكد أنها أقامت علاقة خارج إطار الزواج مع دونالد ترامب قبل توليه الرئاسة، ومايكل كوهين محامى الرئيس الأمريكى.

فقد صرح مايكل افيناتى محامى دانيالز لعدد من شبكات التلفزيون الأمريكية، أمس الجمعة، أن موكلته واسمها الحقيقى ستيفن كليفورد، تعرضت لتهديدات جسدية.

ويؤكد محامو مايكل كوهين من جهتهم فى وثائق قانونية ان كليفورد انتهكت اكثر من عشرين مرة اتفاقا حول السرية وقعته مع كوهين وانه يحق لهم بذلك مطالبتها بتعويضات بقيمة عشرين مليون دولار.

والمح افيناتى الى انه سيكشف مزيدا من التفاصيل فى برنامج "60 دقيقة" الذى تبثه قناة "سى بى اس" فى حلقة ستخصص لهذه القضية خلال الشهر الجاري.

وقالت الناطقة باسم البيت الابيض ساره ساندرز ان البيت الابيض "يدين اى شخص يهدد اى فرد، لكن لا علم لى بذلك".

وتقدمت ستورمى دانيالز بشكوى ضد كوهين الاسبوع الماضى لابطال اتفاق السرية الذى وقعته معه قبل ايام من الانتخابات الرئاسية فى تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بهدف الزامها الصمت حول علاقتها المفترضة الحميمة مع الرئيس الاميركي.

وقالت ان الاتفاق غير صالح لان ترامب لم يوقعه شخصيا.

وفى الشكوى، قالت انها اقامت علاقات جنسية مع ترامب ابتداء من تموز/يوليو 2006 على هامش مباريات للغولف بالقرب من بحيرة تاهوى المنطقة السياحية الممتدة بين ولايتى كاليفورنيا ونيفادا، مشيرة الى ان هذه العلاقة استمرت "جزءا كبيرا من 2007".

وكان ترامب حينذاك متزوجا من زوجته الحالية ميلانيا.

وطلب معسكر مايكل كوهين الجمعة ان تنظر محكمة فدرالية وليس كاليفورنية فى شكوى دانيالز. وهم يؤكدون فى الوثائق التى تقدموا بها فى اطار هذا الطلب واطلعت عليها وكالة فرانس برس ان دانيالز خالفت اتفاق السرية الموقع عشرين مرة ويحق لهم لذلك طلب مليون دولار "على كل من هذه الانتهاكات".

ويريد مايكل كوهين ايضا ان تكف نجمة الاباحة عن القيام بدعاية لهذه القضية.

- ترهيب -

وجاء فى الوثائق ان "السيدة كليفورد قبلت بكامل ارادتها فى الاتفاق الودى بان تبلغ التعويضات مليون دولار عن كل انتهاك لعقد السرية. وبالتالى فان من حق +ايسنشل كونسالتنت+ (الشركة التى استخدمها كوهين لهذه الصفقة) المطالبة بتسوية تعويضات بقيمة" يفترض ان "تتجاوز 20 مليون دولار".

وفى تغريدة على تويتر، قال مايكل افيناتى ان "مطالبة رئيس يمارس مهامه باكثر من عشرين مليون دولار +تعويضات+ من مواطن لا يحاول سوى ان يقول للجمهور ما حدث، امر لا يصدق".

واضاف انه "ترهيب" من قبل محامى كوهين، مؤكدا "لن نسقط ولن نسمح بترهيبنا".

وحددت محكمة لوس انجليس الكاليفورنية الثانى عشر من تموز/يوليو موعدا للنظر فى طلب ابطال الاتفاق الذى تقدمت به كليفورد.

ونفى الرئيس بشدة اى علاقة مع ممثلة الافلام الاباحية السابقة البالغة من العمر 38 عاما والتى عرضت اعادة 130 الف دولار حصلت عليها فى 2016 مقابل صمتها.

واقر كوهين بانه دفع هذا المبلغ موضحا انه جاء من امواله الشخصية لكنه لم يوضح اسباب دفعه.

وقال افيناتى لشبكة "سى ان ان" الجمعة ايضا ان ست نساء تؤكدن انهن اقمن علاقات مع ترامب ووقع عدد منهن اتفاقات سرية ايضا.