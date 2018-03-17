المعارضة فى ساحل العاج تدعو لــ "مسيرة ديمقراطية"







(أ ف ب)

دعت المعارضة فى ساحل العاج اليوم السبت إلى "مسيرة ديمقراطية" فى 22 مارس على خلفية احتجاج يرتبط بالانتخابات المقبلة فى البلاد.

ودعا رئيس ائتلاف "معا من أجل الديمقراطية والسيادة" جورج ويغنين أثناء اجتماع إلى "مسيرة سلمية وتحرك ديمقراطي" من أجل "التعبير عن غضبنا" بشأن مسالة اللجنة الانتخابية المستقلة التى تتهمها المعارضة بأنها غير متوازنة وتخدم مصلحة النظام.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى 24 مارس ثم الانتخابات البلدية خلال 2018 فى موعد لم يحدد حتى الآن، لكن الحدث الأكثر استقطابا للاهتمام هو الانتخابات الرئاسية فى 2020.

وشارك بين ألف وألفى شخص فى اجتماع المعارضة الذى نظم فى حى يوبوجون الشعبى بدعوة من الائتلاف المعارض الذى يضم أحزابا سياسية وجمعيات من المجتمع المدنى والجبهة الشعبية فى ساحل العاج، حزب الرئيس السابق لوران جباغبو.

وتأخر انعقاد الاجتماع ساعات عدة بسبب تدخل الأمن الذى حاول تفريق الجمع بالغاز المسيل للدموع.