المعارضة السورية تحمل الأمم المتحدة مسؤولية الفشل فى منع الجرائم بسوريا







(أ ف ب)

حملت المعارضة السورية، اليوم السبت، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية الفشل فى منع الجرائم فى سوريا.

وقال رئيس هيئة التفاوض فى المعارضة نصر الحريرى فى مؤتمر صحفى فى الرياض ردا على سؤال عن الغوطة الشرقية قرب دمشق، "هم يتحملون بشكل مباشر مسؤولية السكوت عن هذه الجرائم وعدم اتخاذ الإجراءات التى تمنع من حدوثها".