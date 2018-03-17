المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا جماهيريا بقرية بنى عبيد بالمنيا لتأييد الرئيس

المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا جماهيريا بقرية بنى عبيد بالمنيا لتأييد الرئيسالسبت، 17 مارس 2018 01:04 ص
جانب من المؤتمر
المنيا- حسن عبد الغفار
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نظم حزب المصريين الأحرار مؤتمرا جماهيريا بقرية بنى عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص بحضور المهندس مدكور حسن مدكور الأمين المساعد لحزب المصريين الأحرار بالمنيا مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد الرئيس السيسى.
وتناول المهندس مجدى مفتاح الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بالمنيا الشائعات التى يطلقها البعض من المشككين كى يصرفوا المصريين عن التوجه لصناديق الاقتراع بإطلاق الأكاذيب، مؤكدا أن الرئيس السيسى نجح فى خلال الأربع سنوات الماضية فى إنجاز الكثير والكثير سواء فى مجال تسليح الجيش والزود عن حدود مصر بإيصال رسائل لكل الدول المتربصة بمصر أو فى مجال الإصلاح الاقتصادى وبناء أكثر من مليون وحدة سكنية وشبكة طرق وكبارى لم تشهدها مصر من قبل.
تحدثت النائبة مرفت موسى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار مؤكدة أن إسرائيل لا تريد لمصر أمنا أو استقرار وأنها من يحرك الفتنة وأن الجماعات التى تتستر بالدين ما هم إلا أدوات تحركهم إسرائيل وأعداء الخارج.
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