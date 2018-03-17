المصريون يتوافدون على التصويت فى سفارة مصر بـ"إيران" وزوجة السفير تشارك







كتبت إسراء أحمد فؤاد

واصلت الجالية المصرية المصرية وأسر أعضاء البعثة الدبلوماسية المتواجدة فى إيران، اليوم السبت، التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018، والتى يتنافس فيها الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى للفور بولاية رئاسية ثانية، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وقال مكتب رعاية المصالح المصرية فى العاصمة طهران لـ"اليوم السابع"، "اتسم اليوم الثانى فى التصويت فى العملية الانتخابية مقر البعثة الدبلوماسية بالمشاركة العائلية".

وحرصت زوجة السفير المصرى فى طهران اليوم السبت، على التوجه لمقر اللجنة والتصويت.



زوجة السفير المصرى فى إيران

وفى تصريح خاصة لـ"اليوم السابع" من داخل مقر البعثة المصرية فى إيران، قال السفير المصرى ياسر ثمان،"اتسم اليوم الثاني للعملية الانتخابية باستمرار المعدلات الجيدة للمشاركة بالقياس لعدد الجالية الصغيرة كان الطابع المميز اليوم .

وأضاف عثمان، حرص العديد من سيدات الجالية على المشاركة، وهو ما يعكس رغبة على دعم ما تشهده مصر من استقرار وأمن ونمو اقتصادى.

يذكر أن الجالية المصرية المتواجدة فى إيران رغم قلة عددها فقد حرصت على الذهاب إلى مكتب رعاية المصالح الإيرانية فى العاصمة الإيرانية طهران أمس الجمعة منذ الساعات الأولى من صباح أمس بعد أن فتحت لجنة الانتخابات الرئاسية أبوابها داخل مقر البعثة الدبلوماسية برئاسة السفير المصرى ياسر عثمان، من أجل للمشاركة فى عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018.

ويشار إلى أن الجالية المصرية المسجلة تتراوح بين 60 إلى 70 مواطنا مصريا، بينهم مدراء لشركات دولية، وإعداد بسيطة للطلبة ومواطنين من أسر أعضاء البعثة الدبلوماسية وفقا لرئيس البعثة الدبلوماسية المصرية ياسر عثمان.

يذكر أن مصر تمتلك مكتب رعاية للمصالح فى العاصمة الايرانية طهران منذ ١٩٩٠ وذلك بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى ١٩٨٠.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق المارثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

ووفق أرقام رسمية، سجلت الجالية المصرية فى الكويت أعلى نسب تصويت فى آخر عملية اقتراح للمصريين فى الخارج فيما يتعلق بالدول العربية، وفى أوروبا حلت الجالية المصرية فى إيطاليا بصدارة الأعلى تصويتاً يليها بريطانيا وفرنسا.