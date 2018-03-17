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السبت، 17 مارس 2018 03:08 م
خالد صلاح
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المصريون بقطر يدلون بأصواتهم ووزير القوى العاملة يتابع مع مكتب التمثيل العمالى

السبت، 17 مارس 2018 03:05 م
المصريون بقطر يدلون بأصواتهم ووزير القوى العاملة يتابع مع مكتب التمثيل العمالى انتخابات المصريين بالخارج





محمود راغب
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استمر توافد أعداد كبيرة من المواطنين المصريين للأدلاء بأصواتهم فى اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2018، بقسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة منذ الساعة التاسعة صباحا، في جو من المشاعر الوطنية الخالصة، التى كان عمادها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر، وامتزجت الزغاريد بالأغاني الوطنية فى جو من الحب والتقدير لمصر.

تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بقسم رعاية المصالح بالدوحة، أشار فيه المستشار العمالى هشام كامل أن هناك إقبال من المواطنين المصريين المقيمين بقطر للإدلاء بأصواتهم.

وقال: إن الملفت للنظر إن الآباء والأمهات يصحبون أبنائهم معهم لكى يتعودوا على ممارسة حقوقهم السياسية عند بلوغهم السن القانونية.


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