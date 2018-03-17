المصريون بقطر يدلون بأصواتهم ووزير القوى العاملة يتابع مع مكتب التمثيل العمالى

المصريون بقطر يدلون بأصواتهم ووزير القوى العاملة يتابع مع مكتب التمثيل العمالىالسبت، 17 مارس 2018 03:05 م
انتخابات المصريين بالخارج
محمود راغب
إضافة تعليق
استمر توافد أعداد كبيرة من المواطنين المصريين للأدلاء بأصواتهم فى اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2018، بقسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة منذ الساعة التاسعة صباحا، في جو من المشاعر الوطنية الخالصة، التى كان عمادها تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر، وامتزجت الزغاريد بالأغاني الوطنية فى جو من الحب والتقدير لمصر.
تلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بقسم رعاية المصالح بالدوحة، أشار فيه المستشار العمالى هشام كامل أن هناك إقبال من المواطنين المصريين المقيمين بقطر للإدلاء بأصواتهم.
وقال: إن الملفت للنظر إن الآباء والأمهات يصحبون أبنائهم معهم لكى يتعودوا على ممارسة حقوقهم السياسية عند بلوغهم السن القانونية.
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة