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المصريون بالصين يواصلون التصويت فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى

السبت، 17 مارس 2018 09:24 ص
المصريون بالصين يواصلون التصويت فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى انتخابات المصريين بالخارج





كتب محمود راغب
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يواصل المصريون فى الخارج الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى على التوالى، حيث فتحت سفارة مصر ببكين عاصمة الصين أبوابها أمام الناخبين كرابع دولة فى العالم بها لجنة انتخابية بالسفارة، لاستقبال الناخبين للتصويت بالانتخابات الرئاسية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

 

وتستمر فعاليات التصويت على مدار ثلاثة أيام، مع التزام السفارات بفتح باب التصويت فى التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة.

 

 

يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهزت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتم تجهيزها بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، والتى يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.

 


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