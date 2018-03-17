المشدد 3 سنوات لسائق زور شهادات تخرج كليات التجارة والهندسة بجامعة القاهرة

كتب: أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بالسجن المشدد 3 سنوات لطلعت صادق سائق لاتهامه فى تزوير محررات رسمية .

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود .

وأسندت النيابة إلى المتهم طلعت صادق أحمد مراد "سائق" فى القضية رقم 893 لسنة 2015 جنايات التجمع الأول، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية أربع بطاقات تعارف والمنسوب صدورها لوزارة الطيران المدنى عن طريق الاصطناع، كما ساعد فى إمداد البيانات المراد إثباتها فدون المجهول بياناتهم وذيلها بتوقيعات زورا للموظف العام القائم على إصدارها ووقعها بأختام مقلدة.

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة، الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب وتزوير أربعة شهادات تخرج لكلية التجارة والمنسوب صدورها لجامعة القاهرة، وتزوير رخصة التسيير الرقمية "ب م ح / 2087 " المنسوب صدورها للإدارة العامة للمرور، وشهادات كلية الهندسة، ونقابة المهندسين المصرية.