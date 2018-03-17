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المستشار الإعلامى للسفارة بالمغرب: الإقبال على التصويت يعكس وعى المصريين

السبت، 17 مارس 2018 07:36 م
المستشار الإعلامى للسفارة بالمغرب: الإقبال على التصويت يعكس وعى المصريين المستشار الإعلامى المصرى فى المغرب





كتب: هانى محمد
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أكد محمد فتوح مصطفى، المستشار الإعلامى لسفارة مصر بالرباط، أن الإقبال الكبير من جانب الجالية المصرية بالمغرب على التصويت فى الانتخابات الرئاسية، رغم ظروف الطقس والأمطار، يؤكد وعى المصريين، ورغبتهم فى الحفاظ على الاستقرار وحماية مكتسبات التنمية التى تحققت واستكمال بناء مصر الحديثة التى يحلم بها المصريون.

وأشار محمد فتوح مصطفى، إلى أن المؤشرات الأولية تفيد أن نسبة التصويت ستكون أعلى من نسبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2014، لافتا أن أعضاء الجالية أصروا على التصويت فى أجواء اتسمت بالوطنية والحماس؛ وأن الكثير من العائلات المصرية المقيمة بالمغرب توافدت للإدلاء بأصواتها فور بدء عملية التصويت صباح أمس الجمعة وطوال اليوم السبت فى أجواء احتفالية؛ وبعضهم قطع مئات الكيلومترات وتحمل عبء السفر من أجل أداء واجبه الانتخابى.

وأوضح أن الإعلام المغربى أبدى اهتماماً كبيرا بالانتخابات الرئاسية؛ وتوافدت العديد من محطات التليفزيون ومندوبى الصحف المحلية والمواقع الإخبارية إلى مقر اللجنة منذ صباح أمس الجمعة واليوم السبت لتغطية سير العملية الانتخابية.


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