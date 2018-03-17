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المرور يضبط 7670 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة

السبت، 17 مارس 2018 02:49 م
المرور يضبط 7670 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة حملة مرورية-أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7670 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 98 مخالفة تجاوز سرعات و 2350 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 108 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 38 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 36 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 78 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 30 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

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