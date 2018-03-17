المرصد السورى: 150 ألف مدنى نزحوا من مدينة عفرين منذ مساء الأربعاء







(أ ف ب)

نزح أكثر من 150 ألف مدنى من مدينة عفرين منذ مساء الأربعاء حتى منتصف ليل الجمعة السبت هربا من القصف المدفعى للقوات التركية التى تواصل عمليتها فى شمال شرق سوريا، حسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان صباح السبت.

وأكد مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "اشتباكات عنيفة دارت طوال الليل على أطراف المدينة الشمالية، فى محاولة للقوات التركية والفصائل الموالية لها لاقتحام المدينة".