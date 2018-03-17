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المرصد السورى: الجيش السورى يسيطر على بلدتين جديدتين فى الغوطة الشرقية

السبت، 17 مارس 2018 05:39 م
المرصد السورى: الجيش السورى يسيطر على بلدتين جديدتين فى الغوطة الشرقية الجيش السورى





أ ف ب
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سيطرت قوات الجيش السورى اليوم السبت، على بلدتين جديدتين فى ما تبقى تحت سيطرة الفصائل المعارضة من الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تمكنت قوات الجيش من السيطرة على بلدتى سقبا وكفر بطنا إثر معارك مع فصيل فيلق الرحمن" الذى يسيطر على الجيب الجنوبى للغوطة الشرقية، ولم يعد يتواجد سوى فى بضع بلدات. 

 

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