المدعى العام الأمريكى يقيل نائب مدير "إف بى أى" السابق قبل يومين من تقاعده

المدعى العام الأمريكى يقيل نائب مدير "إف بى أى" السابق قبل يومين من تقاعدهالسبت، 17 مارس 2018 09:37 ص
المدعى العام الأمريكى جيف سيشنز
واشنطن (أ ش أ)
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أقال المدعى العام الأمريكى جيف سيشنز نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى أى) السابق أندرو ماكيب وذلك قبل أقل من يومين على تقاعده.
وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية الإخبارية اليوم السبت، أن إقالة ماكيب قبل موعد تقاعده قد تتسبب فى حرمانه من جزء من راتب التقاعد، مشيرة إلى أن وزارة العدل أرجعت سبب الإقالة إلى "افتقاره إلى الصراحة مع المحققين".
من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - بالإقالة قائلا: "أندرو ماكيب أقيل! يوم عظيم للرجال والنساء العاملين بجد فى مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى أى)، يوم عظيم للديمقراطية."
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