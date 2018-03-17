المتقاعدون يتظاهرون بالشماسى فى إسبانيا للمطالبة بحقوقهم المالية







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تظاهر أعضاء لجنة الدولة للدفاع عن نظام المعاشات فى مدريد اليوم السبت، ب ميدان لا بويرتا ديل سول فى مدريد.

وحمل المتظاهرون الشماسى خلال التظاهرات ولافتات مطالبه بحقوقهم المالية اللائقة.

وكان عدد من المتقاعدين قد تظاهروا أول مارس أمام مقر الحكومة فى برشلونة، للمطالبة بالمعاشات التقاعدية اللائقة بهم.



تظاهرات المتقاعدون فى إسبانيا



جانب من التظاهرات بالشماسى



جانب من تظاهرات المتقاعدون فى إسبانيا



التظاهرات بالشماسى



متقاعدو إسبانيا يتظاهرون بالشماسى



التظاهرات فى مدريد



جانب من تظاهرات مدريد