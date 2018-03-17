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السبت، 17 مارس 2018 12:55 م
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المتقاعدون يتظاهرون بالشماسى فى إسبانيا للمطالبة بحقوقهم المالية

السبت، 17 مارس 2018 12:43 م
المتقاعدون يتظاهرون بالشماسى فى إسبانيا للمطالبة بحقوقهم المالية تظاهرات المتقاعدون فى إسبانيا





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تظاهر أعضاء لجنة الدولة للدفاع عن نظام المعاشات فى مدريد اليوم السبت، ب ميدان لا بويرتا ديل سول فى مدريد.

وحمل المتظاهرون الشماسى خلال التظاهرات ولافتات مطالبه بحقوقهم المالية اللائقة.

وكان عدد من المتقاعدين قد تظاهروا أول مارس أمام مقر الحكومة فى برشلونة، للمطالبة بالمعاشات التقاعدية اللائقة بهم.

 

تظاهرات المتقاعدون فى إسبانيا
تظاهرات المتقاعدون فى إسبانيا

 

جانب من التظاهرات بالشماسى
جانب من التظاهرات بالشماسى

 

جانب من تظاهرات المتقاعدون فى إسبانيا
جانب من تظاهرات المتقاعدون فى إسبانيا

 

التظاهرات بالشماسى
التظاهرات بالشماسى

 

متقاعدو إسبانيا يتظاهرون بالشماسى
متقاعدو إسبانيا يتظاهرون بالشماسى

 

التظاهرات فى مدريد
التظاهرات فى مدريد

 

جانب من تظاهرات مدريد
جانب من تظاهرات مدريد

 

المتقاعدون فى إسبانيا
المتقاعدون فى إسبانيا

 

 


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