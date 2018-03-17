المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لعاملين لاتجارهما فى الأسلحة غير المرخصة بقنا

المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لعاملين لاتجارهما فى الأسلحة غير المرخصة بقناالسبت، 17 مارس 2018 02:02 م
سجن _ أرشيفية
قنا – هند المغربى
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى على عاملين، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى الأسلحة غير المرخصة بمركز دشنا شمال محافظة قنا.
تعود أحداث القضية إلى 25 مارس 2016، عندما وجهت النيابة العامة بدشنا، فى الواقعة المقيدة برقم 1321 لسنة 2016 كلي قنا، ضد المتهمين "عبدالفتاح.م.ع"، و"أحمد.ا.ح"، بتهمة الاتجار في الأسلحة في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا بعد أن عثر بحوزتهما على بندقيتين وأجزاء من ماسورة وجسم معدنى.
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى قيدت القضية رقم 4519 لسنة 2016 جنايات دشنا، وعاقبت برئاسة المستشار أشرف السيد بدير، وعضوية المستشارين حسن مصطفى أبوكريشة وهانى عبدالآخر، وسكرتارية أشرف جعفر وخالد عبدالعظيم وأسامة الأمير، المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.
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