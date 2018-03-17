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اللاعب محمد كمال ابن الإسماعيلية يحصد الذهب والفضة ببطولة بفزاع الدولية

السبت، 17 مارس 2018 10:41 م
اللاعب محمد كمال ابن الإسماعيلية يحصد الذهب والفضة ببطولة بفزاع الدولية اللاعب محمد كمال





الإسماعيلية – جمال حراجى
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قالت أمل عبد الرحيم منسق شئون ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية، إن اللاعب محمد كمال ابن محافظة الإسماعيلية، ولاعب منتخب مصر الباراليمبى فى ألعاب القوى، حصل على الميدالية الذهبية فى رمى القرص فئة  F37، وعلى الفضية فى الجلة، وذلك فى منافسات بطولة فزاع الدولية (الجائزة الكبرى) والتى أقيمت بمدينة دبى خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس الجارى .

وأشارت أمل فى تصريحات صحفية، مساء اليوم إلى أنه من المنتظر أنه يصل خلال الساعات القادمة، على طائرة مصر للطيران القادمة من دبى لاعبى المنتخب القومى المصرى لألعاب القوى البارالمبية بعد حصولهم على 7 ميداليات ذهب، و8 ميداليات فضة، و3 ميداليات برونزية، المتوجون بالذهب هم: إبراهيم عبد الوارث- جله فئة F45 ورائد ابراهيم - رمح F55 -مصطفى فتح الله - 100متر عدو T37 -ياسر عبد العزيز -رمح F55- محمد كمال - قرص F37- حمادة سيد - وثب عالى -إبراهيم بدر – قرص، الحاصلين على الفضة، مصطفى فتح الله 200 متر عدو T37-محمود العطار -رمح F57، وابراهيم عبد الوارث - قرص F45، ومحمد عبد اللطيف -800 مترعدو T37 ومحمد كمال - جلة F37 والسيد الصابر رمح F37 ومها شعبان - جلة F55 ومها شعبان -قرص 55F. والحاصلين على الميداليات البرونزية، آمال خلاف - 200 متر عدو T38 -السيد الصابر -جله F37 -محمود زين – رمح.

 


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