الكهرباء:تشغيل ثانى محطة بمشروع الطاقة الشمسية بأسوان أغسطس المقبل







أسوان ندى سليم

كشف المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه سيتم اطلاق التشغيل التجريبي لثاني محطة بمشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان وتدعي محطة " فاس"، في شهر اغسطس من العام الجاري، وذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء بالتعاقد مع 32 محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقوة 1465 ميجا وات.

وأوضح رئيس قطاع المشروعات، في تصريحات لليوم السابع، أن محطة فاس من المقرر أن تولد 50 ميجا وات من الطاقة الشمسية وسيتم ربطها بالشبكة الموحدة، عقب الانتهاء من تشغليها فعليا، علي أن يتم التشغيل التجريبي لمختلف المحطات علي نحو تدريجي، موضحا أن هناك خطة للانتهاء من تشغيل كافة المحطات بالمشروع في عام 2019.

وشهدت محافظة أسوان خلال الثلاثاء الماضي التشغيل الفعلي لأول محطة تدعي " انفينيتي " بقوة 50 ميجا وات علي مساحة 250 فدان، ضمن مشروع انشاء اكبر مدينة شمسية في العالم