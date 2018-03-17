الكشف على 2010 حالات ضمن حملة "عينك فى عنينا" بمدينتى زفتى والمحلة

الكشف على 2010 حالات ضمن حملة "عينك فى عنينا" بمدينتى زفتى والمحلةالسبت، 17 مارس 2018 01:13 م
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية محمد طارق
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قامت إحدى مستشفيات العيون الخاصة، بمحافظة الغربية، بعمل قافلتين طبيتين فى إطار حملة " عينيك فى عنينا " على أيدى أطباء متخصصين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وتم تفعيل القافلة الأولى بقرية دهتورة مركز زفتى، تم الكشف على عدد 820 حالة، منهم 85 حالة مياه بيضاء و65 حالى تحويلات لعيادات مختلفه و335 كشف نظارة كمبيوتر وعدد 335 علاج.
كما تم تفعيل القافلة الثانية بقرية بشبيش مركز المحلة الكبرى، تم الكشف على عدد 1190 منهم 98 حالة مياه بيضاء وعدد 120 حالة تحويلات لعيادات مختلفه و517 حالة علاج و455 كشف نظارات كمبيوتر.
فيما قامت القوافل بالكشف المجانى على المواطنين، واتخاذ كافه الاجراءات لصرف العلاج بالمجان، أو التحويل الى اجراء جراحات أيضا بالمجان، والكشف على أيدى أطباء متخصصين على أعلى مستوى من الخبرة والمهارة.
وأكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، على أن القيادة السياسية، تولى اهتماما كبيرا بصحة المواطنين وتسعى لتقديم الدعم الدائم للارتقاء بالمنظومه الطبية للاهتمام والحفاظ على صحة المواطنين.
جاء ذلك بتوجيهات محافظ الغربية، بضرورة عمل قوافل طبية مجانية للمواطنين الأكثر احتياجا، فى جميع التخصصات، تجوب كافة القرى والنجوع على مستوى المحافظة.
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