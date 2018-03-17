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السبت، 17 مارس 2018 01:57 م
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الكشف على 1866 حالة فى قافلة طيبة بمركز الحسينية بالشرقية

السبت، 17 مارس 2018 01:08 م
الكشف على 1866 حالة فى قافلة طيبة بمركز الحسينية بالشرقية جانب من القافلة الطبية بالشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية بقرية القصاصين شرق التابعة لمركز الحسينية، وتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1866 مريض

وقال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة فى كافة التخصصات الطبية، تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، وتوعية الأهالى بكيفية التعامل مع أى مرض، وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة، مؤكداً على إستمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطى نطاق المحافظة .

ومن جانبة أوضح محافظ الشرقية بيان له ، أنه تم الكشف على 129 حالة جراحة ، 340 أطفال ،117 أمراض قلب ، 303 باطنة ، 141 نساء ، 237 جلدية ، 308 عظام ، 116أنف وأذن، 130 أسنان ، بمشاركة أخصائيين فى تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، كما تم تحويل 17 مريض لمستشفى الحسينية المركزى، لإستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة .

الفاقلة الطيبة
الفاقلة الطيبة

 

اهالى قصاصين الشرق
اهالى قصاصين الشرق

 

القافلة الطبية
القافلة الطبية

 

الكشف الطبى على مرضى
الكشف الطبى على مرضى

 

 


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