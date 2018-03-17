الكشف على 1725 حالة مرضية من محدودى الدخل مجانا بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

نظمت جمعية الأورمان بالمنوفية، قافلة طبية لعلاج أمراض العيون بالمجان بمقر وحدة الشئون الاجتماعية بقرية كفر الباجور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بحضور الأحمدى الوكيل مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية.

ومن جانبه، أكد عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 1725 حالة مرضية بالمجان من محدودى الدخل - علي مستوي قري ومراكز المحافظة - تنوعت حالتهم المرضية ما بين "مياه بيضاء – قرنية – شبكية – نظارات طبية" تحت إشراف فريق طبي علي أعلي مستوي مع تحديد ميعاد لإجراء العمليات الجراحية اللازمة للحالات التي تتطلب التدخل الجراحي ، مؤكداً علي أنه يتم تحديد الحالات الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية بدور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.