"الكسب غير المشروع" يحيل رئيس شركة "جاسكو" لجهات التحقيق لتضخم ثروته

"الكسب غير المشروع" يحيل رئيس شركة "جاسكو" لجهات التحقيق لتضخم ثروتهالسبت، 17 مارس 2018 01:12 م
المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع
كتب إبراهيم قاسم
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قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس "جاسكو" إلى جهات التحقيق بتهمة تضخم ثروته واستغلال نفوذه للحصول على كسب غير مشروع.
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