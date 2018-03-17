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السبت، 17 مارس 2018 01:18 م
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"الكسب غير المشروع" يحيل رئيس شركة "جاسكو" لجهات التحقيق لتضخم ثروته

السبت، 17 مارس 2018 01:12 م
"الكسب غير المشروع" يحيل رئيس شركة "جاسكو" لجهات التحقيق لتضخم ثروته المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع





كتب إبراهيم قاسم
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قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس "جاسكو" إلى جهات التحقيق بتهمة تضخم ثروته واستغلال نفوذه للحصول على كسب غير مشروع.

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الكسب غير المشروع

شركة جاسكو

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