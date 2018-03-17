"الكسب غير المشروع" يحيل رئيس شركة "جاسكو" لجهات التحقيق لتضخم ثروته







كتب إبراهيم قاسم

قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول خليج السويس "جاسكو" إلى جهات التحقيق بتهمة تضخم ثروته واستغلال نفوذه للحصول على كسب غير مشروع.