القوى العاملة: تنسيق مع الصحة لإجراء كشف طبى مجانى للمرشحين بانتخابات النقابات







كتب محمود راغب

كشف محمد سعفان ، وزير القوى العاملة، أنه بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية، أصبحت النقابات على موعد مع انتخابات عمالية جديدة بعد آخر انتخابات أجريت فى 2006.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، أن كل الخطوات التى تم اتخاذها فى إعداد القانون كانت بمشاركة منظمات أصحاب الأعمال والعمال ومشاركة خارجية من منظمة العمل الدولية.

وتابع سعفان قائلا: "أكدنا لمنظمة العمل الدولية أن الدولة المصرية حريصة على التنظيم النقابى المصرى"، لافتا إلى أنه إذا كان هناك معوق لعمل التنظيمات النقابية ستتقدم الحكومة بتعديلها.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة عمل كشف طبى مجانا للمرشحين للنقابات العمالية ، حيث سيتم تحديد مكان للكشف فى كل محافظة، قائلا: " اختيار مكان محدد بكل محافظة لإجراء الكشف الطبى على المرشحين بانتخابات النقابات العمالية".

واختتم سعفان قائلا :"أتمنى أن عمال مصر تختار من يمثلها ويعبر عن إرادتها وعلى عمال مصر من الآن البدء فى إنهاء إجراءات الترشح".