القوى العاملة تبدأ غداً قبول طلبات العمل فى مهن مقاولات بدولة خليجية







كتب - محمود راغب

تبدأ وزارة القوى العاملة، غداً الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل، قبول طلبات 50 عاملا، للعمل لدى شركة للمقاولات بدولة خليجية، براتب بعملة دولة العمل توازى 6 آلاف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن مزايا السكن المجانى، و3 واجبات غذائية، والمواصلات والبدلات والإضافى، والتأمين الطبى طبقا لقانون بلد العمل، مع تذكرة الطيران، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يشترط فى المتقدم أن يكون عمره 21 وما فوق، وألا تقل الخبرة فى مجال البناء عن سنتين، وأن يكون جواز السفر ملون وسارى لمدة 3 سنوات على الأقل.

وأوضح الوزير، أن قبول الطلبات يبدأ من غداً الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، ، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأشار الوزير، إلى أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.