القومى للمرأة يثمن تخصيص الأوقاف 25 مليون جنيه لشهادات أمان المرأة المعيلة







كتب - إسماعيل رفعت

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا يشير إلى إشادة المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بتخصيص وزارة الأوقاف مبلغ 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر لشراء شهادات أمان للمرأة المعيلة والفقيرة من خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة .

ووجهت الدكتورة مايا مرسى -حسب بيان الأوقاف- الشكر لوزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ولوزارة الأوقاف على تخصيص هذا المبلغ لتوفير شهادات أمان للمرأة المعيلة والفقيرة وعلى جهود الوزارة في الاهتمام بقضايا المرأة ، وعلى التعاون المثمر بين الوزارة والمجلس.

كما وجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، على استضافة وزارة الشباب والرياضة لبعض معسكرات الأئمة التثقيفية بالمدن الشبابية بمختلف محافظات مصر.

وأشاد وزير الأوقاف، فى بيان له، بالتعاون المثمر بين وزارتى الأوقاف والشباب والرياضة على كافة الأصعدة للعمل معا على رفع مستوى الوعي الدينى والوطنى والثقافى لدى الشباب فى إطار العمل المشترك بين مؤسسات الدولة بروح الفريق، فى كل ما يخدم القضايا الوطنية وتحصين الشباب من الفكر المتطرف.

جائت تصريحات وزير الأوقاف، على هامش المعسكر السادس عشر بمدينة شرم الشيخ للأئمة المتميزين على مستوى الجمهورية بحضور اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد محمود الشريف وكبّل مجلس النواب ونقيب الأشراف والمستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب، و د. محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل أوقاف جنوب سيناء، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال والمستثمرين، وعدد من الأئمة المتميزين وقيادات الدعوة بالمحافظة.