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السبت، 17 مارس 2018 01:16 م
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القبض على مطرب شعبى ضرب شابا بـ"مطواة" فى وجهه فى مشاجرة بالمطرية

السبت، 17 مارس 2018 01:04 م
القبض على مطرب شعبى ضرب شابا بـ"مطواة" فى وجهه فى مشاجرة بالمطرية كلابش،أرشيفية





كتب كريم صبحى
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أجهزة الأمن بالقاهرة تلقى القبض على مطرب شعبى أصاب شاب فى وجهه بمطواة بسبب مشاجرة بينهما بمنطقة المطرية، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

البداية بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الشباب بسبب خلافات بينهم ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات  ، أن أحد طرفى المشاجرة مطرب مهرجانات شهير وله شقيق تؤام  نشبت بينه وبين شاب مشاجرة أصابه فى وجهه بسلاح أبيض وتم نقل المجنى عليه للمستشفى لاسعافه .

 

تم القبض على المتهم وإحالته لنيابة المطرية التى تباشر التحقيق مع المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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