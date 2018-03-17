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القبض على عامل صعد هرم خوفو بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر

السبت، 17 مارس 2018 11:06 م
القبض على عامل صعد هرم خوفو بتهمة تعريض حياة المواطنين للخطر هرم خوفو ـ صورة أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن العامل الذى صعد أعلى هرم خوفو اليوم السبت، تم القبض عليه عقب هبوطه من أعلى الهرم، بعد نجاح محاولات إقناعه بالنزول لاتهامه يتسلق الهرم بالمخالفة للقانون، وتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر. 

وأضاف المصدر أن العامل قال إنه صعد الهرم بسبب معاناته من أزمة نفسية بسبب تشاجره مع جيرانه، بالإضافة إلى شعوره بالظلم بسبب الخلاف مع شخص يستأجر شقته، حيث تم التحفظ على العامل بقسم الهرم لحين عرضه على النيابة للتحقيق.

وكان العامل صعد أعلى الباب القديم الخاص بهرم خوفو، ورفض النزول مطالبا بحل إحدى المشكلات الخاصة به والمحرر بها محضر بقسم الشرطة.

وأضاف المصدر أن العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، حاول إقناع العامل بالنزول، إلا أنه رفض فتم استدعاء والده وشقيقته فى محاولة لإقناعه بالنزول.

وذكرت شقيقته أنه نشبت بينه مشاجرة وبين جيرانه، وحرروا محضر ضده بقسم شرطة العمرانية، وأنه يشعر بالظلم من جانب جيرانه الذين اعتدوا عليه بالضرب، كما أنه يعانى من حالة نفسية سيئة فى الآونة الأخيرة.
 


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