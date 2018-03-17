القبض على عاطل هارب من 20 قضية بحوزته سلاحا ناريا بالخصوص







القليوبية ـ نيفين طه

نجحت مباحث قسم شرطة الخصوص، القبض على عاطل هارب من 20 قضية بحوزته سلاحا ناريا وذخائر، تم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، مفادها قيام المدعو عبد الله. أ 44 سنة، عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الخصوص، السابق اتهامه فى 20 قضية "مخدرات، وسلاح بدون ترخيص وسرقة بالإكراه".

بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وباستهدافه بمعرفة النقيب أحمد عبد الجليل معاون مباحث القسم، أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزته سلاحا ناريا فرد خرطوش محلى الصنع و(2) طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.