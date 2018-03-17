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القبض على عاطل بحوزته حشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

السبت، 17 مارس 2018 07:39 م
القبض على عاطل بحوزته حشيش وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية حشيش -أرشيفية





الإسماعيلية – صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو صوير القبض على عاطل بحوزته 99 قرص مخدر و11 قطعة صغيرة الحجم من الحشيش المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام النقيب أحمد جمال معاون مباحث مركز أبو صوير، بضبط المتهم "سيد.ا.ع" 31 عاما عاطل مقيم بدائرة الساحل بالقاهرة، وبحوزته 99 قرص مخدر و11 قطعة صغيرة الحجم من الحشيش المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
وبمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه من متعاطى تلك المواد، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر له المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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