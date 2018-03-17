القائم بأعمال ‏وزير الدفاع اليمني: الجيش يضيق الخناق على ‏الحوثيين فى صعدة والجوف







وكالات

ثمن مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال ‏وزير ‏الدفاع الفريق الركن محمد على المقدشي، جهود ومواقف دول ‏التحالف ‏العربى الداعمة للشرعية وما ‏تقدمه من دعم للشعب اليمنى وإسناد ‏للعمليات العسكرية ضد مليشيا ‏الحوثى الإيرانية، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

وأكد المقدشى خلال لقائه بمدنية مأرب محافظ ‏صعدة اللواء هادى ‏طرشان وعدد من القيادات ‏العسكرية الاجتماعية بالمحافظة، أن ‏الجيش ‏الوطنى يضيق الخناق على المليشيا الحوثية ‏مع استمرار تقدمه فى ‏عمق صعدة وفى محافظة ‏الجوف ، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية .

وشدد المسؤول اليمني، على ضرورة مضاعفة ‏الجهود والتنسيق والتعاون ‏بين الجيش والسلطات ‏المحلية بما يخدم المعركة المصيرية وتخليص ‏الشعب ‏اليمنى من المليشيات الحوثية الانقلابية، مجددًا التأكيد على أن ‏الشعب اليمنى لن يقبل بمشاريع العودة إلى ‏الماضى البائد .