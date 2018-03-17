القائم بأعمال ‏وزير الدفاع اليمني: الجيش يضيق الخناق على ‏الحوثيين فى صعدة والجوف

القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني: الجيش يضيق الخناق على الحوثيين فى صعدة والجوفالسبت، 17 مارس 2018 09:48 م
وكالات
ثمن مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد على المقدشي، جهود ومواقف دول التحالف العربى الداعمة للشرعية وما تقدمه من دعم للشعب اليمنى وإسناد للعمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثى الإيرانية، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.
وأكد المقدشى خلال لقائه بمدنية مأرب محافظ صعدة اللواء هادى طرشان وعدد من القيادات العسكرية الاجتماعية بالمحافظة، أن الجيش الوطنى يضيق الخناق على المليشيا الحوثية مع استمرار تقدمه فى عمق صعدة وفى محافظة الجوف ، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية .
وشدد المسؤول اليمني، على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون بين الجيش والسلطات المحلية بما يخدم المعركة المصيرية وتخليص الشعب اليمنى من المليشيات الحوثية الانقلابية، مجددًا التأكيد على أن الشعب اليمنى لن يقبل بمشاريع العودة إلى الماضى البائد .
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