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"الفيفا" يجيز استئناف المباريات الرسمية المتوقفة فى العراق منذ التسعينات

السبت، 17 مارس 2018 02:00 ص
"الفيفا" يجيز استئناف المباريات الرسمية المتوقفة فى العراق منذ التسعينات فؤاد معصوم الرئيس العراقى





بوجوتا (أ ف ب)
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أجاز الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، استئناف المباريات الرسمية التى كانت متوقفة فى العراق لأسباب أمنية منذ تسعينات القرن الماضى.

وقال رئيس الفيفا جيانى انفانتينو فى مؤتمر صحفى بعد اجتماع لمجلس الاتحاد فى بوجوتا "سنسمح باجراء مباريات دولية للفيفا" فى كل من اربيل والبصرة وكربلاء.

وفى هذه المدن الثلاث كان مسموحا فقط منذ العام الماضى بتنظيم مباريات ودية، شريطة ان يبقى الوضع الامنى فيها "مستقرا"، وبدءا من 21 مارس، سيستضيف العراق قطر وسوريا فى بطولة ودية فى البصرة، ولم يعط الاتحاد حتى الان موافقته على طلب السلطات العراقية بتنظيم مباريات فى بغداد، لكن رئيس الفيفا وعد بمواصلة دراسة الطلب.

 


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