الفنان حجاج عبد العظيم: السيسى قاد طائرة الوطن باقتدار وخلفه شعب عظيم







كتب محمود عبد الراضى

قال الفنان حجاج عبد العظيم ، إن مصر لا تنسى أبناءها المخلصين الذين دافعوا عن تراب هذا الوطن .

وأضاف حجاج في تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش احتفال وزارة الداخلية بأمهات الشهداء بنادي ضباط الشرطة في الجزيرة، أن الداخلية تحرص على الاحتفال بأمهات الشهداء في عيد الشرطة ، وان حضورنا لمشاركتهم هذا الحفل تكليف وفخر لنا.

وأردف حجاج أن الشهداء قدموا لنا كثيراً وحان الوقت لنقدم شيئا لذويهم ، خاصة أن هؤلاء الأبطال ضحوا بالغالي والنفيس من أجل مصر.

وتابع ، مصر تخوض حرب وجود ضد الاٍرهاب ، والرئيس السيسى يقود طائرة الوطن باقتدار ، ربما يحاول البعض أن يخطف الطائرة لكنه مصر على استكمال مسيرة البناء .

وأكمل حجاج حديثه قائلا، "كلنا خلف القائد العظيم من اجل استكمال البناء وستبقى مصر قوية عظيمة بشعبها المخلص وأبناءها المخلصين".

وأقامت وزارة الداخلية اليوم حفل لتكريم امهات الشهداء بمناسبة عيد الأم بنادى ضباط الشرطة بالجزيرة وذلك تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، في إطار توجيهات وزير الداخلية لرعاية أسر الشهداء تقديرا لما قدموه من تضحيات بارواحهم فداء للوطن.