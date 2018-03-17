الفنانة نهال عنبر: أمهات شهداء الشرطة خالدات فى ضمير ووجدان الوطن

الفنانة نهال عنبر: أمهات شهداء الشرطة خالدات فى ضمير ووجدان الوطنالسبت، 17 مارس 2018 01:33 م
الفنانة نهال عنبر مع محرر اليوم السابع
كتب محمود عبد الراضى
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قالت الفنانة نهال عنبر، إن أمهات شهداء الشرطة قدمن فلذات الأكباد من أجل الوطن ومن أجل أن نعيش جميعاً في أمان.
وأضافت نهال عنبر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش احتفال وزارة الداخلية بأمهات الشهداء بنادي ضباط الشرطة في الجزيرة، انه لفتة طيبة من وزارة الداخلية الاحتفال بأمهات الشهداء .
وتابعت ، أقول لأمهات الشهداء ، كلنا جميعاً أبناؤكم فقد قدمتوا الكثير من اجل مصر ، وستبقى ام الشهيد خالدة في وجدان وضمير كل الشعب المصري، بما قدمت وما تقدمه من اجل الوطن.
وأقامت وزارة الداخلية اليوم حفل لتكريم أمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم بنادى ضباط الشرطة بالجزيرة وذلك تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية،
وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية لرعاية أسر الشهداء تقديرا لما قدموه من تضحيات بارواحهم فداء للوطن.
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