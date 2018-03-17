"العمال الكردستانى": مقتل 18 جنديا تركيا فى مواجهات مسلحة شمال أربيل

"العمال الكردستانى": مقتل 18 جنديا تركيا فى مواجهات مسلحة شمال أربيلالسبت، 17 مارس 2018 04:11 م
قوات الجيش التركى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن حزب العمال الكردستانى اليوم السبت، مقتل 18 جنديا تركيا فى مواجهات مسلحة مع الجيش التركى شمال (أربيل).
وقال الجناح المسلح لحزب العمال الكردستانى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن قوات الجيش التركى المتواجدة فى منطقة (برادوست) الحدودية التابعة لناحية (سيدكانشمال أربيل)، "شنت 3 هجمات، غير أن "قواتنا" ردت على الهجوم وأسفرت المواجهات عن مقتل 18 جنديا تركيا.
وأضاف البيان أن اثنين من "العمال الكردستانى" قتلا خلال المواجهات، لافتا إلى أن الجيش التركى استخدم الطائرات الحربية خلال المعارك.
وكان مسؤولون فى حكومة إقليم كردستان أكدوا - فى وقت سابق - توغل القوات التركية بنحو 5 كيلو مترات إلى داخل الأراضى فى منطقة ناحية (سيدكان) الواقعة فى المثلث الحدودى العراقى التركى الإيرانى.
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