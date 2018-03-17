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العثور على مخزن متفجرات واعتقال 6 عناصر من داعش فى الموصل

السبت، 17 مارس 2018 01:51 م
العثور على مخزن متفجرات واعتقال 6 عناصر من داعش فى الموصل القوات العراقية ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
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عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، على مخزن للمتفجرات، واعتقلت 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى جنوب الموصل.

وأكد مصدر أمنى عراقى - فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن القوات الأمنية طوقت قرية (الجرن) على خلفية وصول معلومات استخباراتية بتواجد عناصر من خلايا داعش، داخل منزل فى القرية، ما أسفر عن اعتقال 6 من خلايا داعش، داخل المنزل بعد اقتحامه، والعثور على مخزن للمتفجرات يحوى على أسلحة وأعتدة جنوب الموصل.

وأوضح أن القوات الأمنية اقتادت عناصر داعش، لمقر قيادة عمليات نينوى، وصادرت كافة الأسلحة التى بحوزتهم.

وفى سياق متصل، كشف مسؤول محلى فى محافظة ديالي، عن العثور على رفات 4 جنود إيرانيين قتلوا خلال حرب الثمانينات شرق المحافظة.

وقال عضو مجلس ناحية مندلى شرق ب‍عقوبة حيدر المندلاوى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن فريق بحث إيرانى عثر فى محيط سدة مندلى الأروائية شرقى مندلي، على رفات 4 جنود إيرانيين قتلوا خلال حرب الثمانينات من القرن الماضي".

وأضاف المندلاوى أن الفريق مستمر فى تتبع مواقع محددة لديه معلومات بأنها تضم رفات جنود إيرانيين قتلوا خلال حرب الثمانيات خاصة فى محيط جبل كيسكة على الحدود العراقية – الإيرانية .

 


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