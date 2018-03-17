العثور على جثة ربة منزل بها آثار طعنات داخل منزلها بالبحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة

يكثف ضباط المباحث بمديرية أمن البحيرة، جهودهم لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل بقرية البريجات التابعة لمركز كوم حمادة بها آثار طعنات.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، يفيد بعثور الأهالى بقرية البريجات بدائرة المركز، على جثة "رشا.أ.ع " 25 سنة داخل منزلها وبها آثار طعنات بالبطن .

وعلى الفور وجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والرائد محمد أبو غزالة رئيس المباحث بمركز شرطة كوم حمادة وبإشراف اللواء محمد أنور هندى مدير إدارة البحث الجنائى، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة .

وكما باشر فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس النيابة العامة بكوم حمادة و بإشراف المستشار أنس الصاوى مدير النيابة التحقيقات فى الواقعة .