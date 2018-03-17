العبادى يهنئ العراقيين بمناسبة رفع الحظر عن الملاعب العراقية







بغداد أ ش أ

هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الشعب العراقى والجمهور الرياضى برفع الحظر الدولى عن الملاعب العراقية.

وقال العبادى - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الاخبارية - "نهنيء الشعب العراقى والجمهور الرياضى برفع الحظر الدولى عن الملاعب العراقية ، وإن ذلك جاء نتيجة الإستقرار الأمنى والنجاحات التى يحققها العراق فى جميع الميادين وجهود المخلصين".

ودعا إلى الاستمرار باستكمال جميع الاجراءات حتى يتم رفع الحظر بشكل كلى، وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) موافقته على إقامة المباريات الرسمية على ثلاثة ملاعب عراقية فى أربيل والبصرة وكربلاء.