الطب الشرعى بالشرقية: الطفلة شهد ضحية خلافات زوجية وعاشت 3 أيام بذراع مفصول







الشرقية- فتحية الديب

كشف تقرير الطب الشرعى بالشرقية، عن أن الطفلة "شهد" ابنة الثلاثة سنوات، التى عذبها والدها حتى الموت، عاشت 3 أيام وزراعها الأيمن مفصول، فضلا عن حروق بجميع أنحاء الجسم.

والبداية عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أيمن عبد الله، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد وصول الطفلة "شهد علاء السيد عبد القادر" لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة أثر إصابتها بسحجات وحروق بالجسم، ونقص شديد فى الحديد وسوء التغذية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11801 إدارى مركز شرطة بلبيس.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، تلقى مركز الشرطة بلاغا من قسم الطفولة والأمومة بالقاهرة، بوصول شكوى إليهم عبر الهاتف المحمول، بقيام أب مقيم بمدينة بلبيس، بحبس نجلته" شهد"3سنوات بالمنزل، وتعذيبها وحرمانها من الطعام، وذلك بسبب وجود خلافات بيه وبين طليقته والدة الطفلة.

وتبين من التحريات أن الأب منفصل عن زوجته منذ سنة، ورفض إعطاء الطفلة لزوجته، وأنه دائم سبها بسبب رغبتها فى الذهاب لوالدتها، وأن عم الطفلة قام بأخذها إلى مستشفى بلبيس العام، وتوفت فور الوصول.

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، من القبض على الأب المتهم، " علاء السيد" 31 سنة وتبين أنه كان بمحل عمله، حيث يعمل إستروجى بورشة، وبمواجهة الأب أنكر ما نسب إليه من إتهام، وقرر أن طفلته تعانى من ضعف شديد والنحافة، وأنه كان يقوم بضربها لمنعهما من النزول للعلب فى الشارع، ولم يقم بقتلها.

فيما أفادت التحريات وجود خلاف بين الأب المتهم، وطليقته وتعنت الأب معها ورفضه إعطائها الطفلة لتعيش معاها، تم إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه، قررت نيابة بلبيس العامة برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.