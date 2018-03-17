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الصين: نعارض بحزم قانونا أمريكيا جديدا للعلاقات مع تايوان

السبت، 17 مارس 2018 06:18 م
الصين: نعارض بحزم قانونا أمريكيا جديدا للعلاقات مع تايوان الرئيس الصينى شئ جين بينج





بكين (رويترز)
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 عبرت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، عن "معارضتها الحازمة" لتوقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تشريع يشجع الولايات المتحدة على تبادل الزيارات بين كبار مسئوليها ونظرائهم فى تايوان.

وكان مشروع القانون، وهو غير ملزم، سيتحول إلى قانون اليوم السبت، حتى إذا لم يوقعه ترامب.

وقالت الوزارة فى بيان "نحث الولايات المتحدة على تصحيح خطأها ووقف التواصل الرسمى بين مسئولين أمريكيين وتايوانيين ورفع مستوى العلاقات بصورة جوهرية والتعامل مع قضية تايوان بحكمة وشكل مناسب لتجنب إحداث ضرر بالغ بالعلاقات الصينية الأمريكية وبالسلام والاستقرار فى منطقة مضيق تايوان".

وتعتبر الصين تايوان، التى تتمتع بالحكم الذاتى والديمقراطية، إقليما منشقا وغير جدير بإقامة علاقات مثل تلك التى تقام بين الدول.

ورحبت تايوان بالتشريع الأمريكى الجديد قائلة إنها تتطلع لتعميق علاقاتها مع واشنطن.

وقال مكتب الرئاسة فى تايوان فى بيان اليوم السبت، إن الولايات المتحدة هى أهم حليف لتايوان موجها الشكر لها على الدعم المتواصل.

 


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