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السبت، 17 مارس 2018 05:29 م
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الصين تبدأ بناء سفينة "طريق الحرير القطبى"

السبت، 17 مارس 2018 05:18 م
الصين تبدأ بناء سفينة "طريق الحرير القطبى" الرئيس الصينى شئ جين بينج





(رويترز)
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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت، إن الصين بدأت بناء أول سفينة سياحية لاستكشاف القطب الشمالى.

وتتطلع الصين إلى أن تؤدى ظاهرة الاحتباس الحرارى لفتح ممرات بحرية تصل بمبادرة الرئيس شى جين بينج "الحزام والطريق" إلى القطب الشمالى.

وقالت شينخوا إن من المتوقع استكمال بناء السفينة، التى يبلغ طولها 104.4 متر، فى أغسطس 2019، وستكون السفينة مزودة بنظام تحكم ودفع كهربائى متقدم قادر على الإبحار في المياه المتجمدة.

وأصدرت الصين أول وثيقة رسمية بشأن سياسة القطب الشمالى فى يناير. وكشفت الوثيقة عن خطط لتشجيع الشركات على تأسيس بنية تحتية والقيام برحلات تجارية تجريبية بهدف بناء "طريق الحرير القطبى".

وتهدف مبادرة الحزام والطريق إلى تعزيز دور الصين العالمى من خلال ربط الصين بدول فى أوروبا والشرق والأوسط ومناطق أخرى من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة.

 


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