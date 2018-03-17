الصرف الصحى بالقاهرة تتدخل لإنقاذ أهالى سبيكو من غرق الشوارع بالمجارى







كتب سيد الخلفاوى

نجحت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى فى حل مشكلة مزمنة تسببت فى طفوحات من وقت لآخر مع زيادة التصرفات المائية للمجارى، وعانى منها كثيرا الأهالى بمساكن خلف الجمعية بمنطقة سبيكو بمدينة السلام، مما دفعهم للشكوى من غرق الشوارع بالمياه.

وفى استجابة من شركة الصرف الصحى، لرفع المعاناة عن أهالى المنطقة، شكل المهندس منصور بدوى رئيس الشركة خلية عمل لحل المشكلة، وتوصلت إلى ضرورة إنشاء فرع بطول 6 أمتار وعمق 2.5 متر، من أجل حل جذرى للمشكلة.

وانطلق فريق من الشبكة والطرود "الترميمات " وقاموا بعمل التفريعة، بالتنسيق مع رئيس القطاع ومدير عام فرع السلام والمرج.

من ناحيتهم، ثمن أهالى منطقة خلف الجمعية بمساكن سبيكو ما قامت به شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، شاكرين الاستجابة السريعة من الشركة، والتى أنقذتهم من الطفوحات وزيادة التصرفات المائية وهو ما كان يؤدى إلى صعوبة السير، وانتشار البعوض مما يؤثر بالسلب على الصحة العامة.