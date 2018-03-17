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"الصحة النفسية" تدرس التأمين على الأطباء والتمريض ضد عنف المرضى

السبت، 17 مارس 2018 02:00 ص
"الصحة النفسية" تدرس التأمين على الأطباء والتمريض ضد عنف المرضى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة، أن الأمانة تدرس القيام بالتأمين على حياة التمريض والأطباء ضد عنف المرضى النفسيين.
 
وقالت رئيس أمانه الصحة النفسية بوزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن هناك العديد من الممرضين والممرضات والأطباء يتعرضوا للعنف من المرضى النفسيين، خاصة الخطرين منهم، ولذلك يتم حاليًا دراسة التأمين على حياتهم. وأضافت أن الفترة المقبلة تشهد عمليات تطوير كبيرة فى قطاع الصحة النفسية لتوفير خدمات مميزة للمريض.

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